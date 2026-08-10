Теннисистка Паньшина — об игре в паре: чаще всего выбираю русскоговорящих девчонок

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Варвара Паньшина рассказала, для чего она играет в парном разряде.

— Где вам больше нравится играть: в одиночном разряде или в паре?

— В одиночном. У меня всё-таки упор на карьеру в этом разряде. Пару я использую как вспомогательный элемент, но в дуэте я тоже очень люблю играть. В паре у меня рейтинг даже выше, чем в одиночке. У меня нет какой-то постоянной напарницы, но опять-таки в этом разряде я правда очень люблю играть. Это другой вид спорта, потому что здесь присутствует командный элемент немножечко. И в целом построение игры совсем другое. Также многое зависит и от подачи, и от игры с лёта. В паре я тоже люблю давить, выходить и бить с лёта, постоянно какие-то комбинации разыгрывать. Не просто держать диагональ, а именно находить этот рисунок игры в агрессивном стиле.

— Проводите ли время вне корта вместе со своими партнёршами?

— Безусловно, да. Я очень люблю играть с девочками и чаще всего выбираю русскоговорящих девчонок, потому что гораздо легче найти взаимопонимание, когда вы разговариваете на одном языке. Но я также всегда открыта к тому, чтобы сыграть с кем-то ещё из разных стран. С Дашей Зелинской из Екатеринбурга мы сыграли и победили на большом количестве турниров, мы близко дружим в жизни уже не первый год. Также с Катей Овчаренко у меня выигран самый крупный титул в Китае пару месяцев назад, тоже мы поддерживаем достаточно близкое общение. В целом из тура я много с кем общаюсь за кортом, потому что мы постоянно видимся, все девчонки классные.

В Бане на этой неделе я играла с Фелицатой Дорофеевой-Рыбас. Мы знакомы не так давно, но она перспективная юниорка. На соревновании категории W75 я должна была играть с Сашей Шубладзе, но не получилось. С ней мы поддерживаем контакты, поздравляем друг друга с какими-то крупными победами или титулами, потому что мы обе из Южного федерального округа: она из Ростова, а я из Волгограда. Знакомы мы с раннего детства, с девяти лет. Играли одни и те же турниры, поэтому следим за успехами друг друга и достаточно часто общаемся. Недавно смотрела матч Саши на Уимблдоне. Это был её первый ТБШ, в котором она участвовала, и мне было очень интересно посмотреть, как она там будет себя вести, чувствовать. Потом я буду выступать с Радой Золотарёвой, тоже перспективной юниоркой из России, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.