«К сожалению, сейчас оттуда нет помощи». Паньшина — о материальной поддержке от ФТР

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Варвара Паньшина заявила, что не получает финансирования от Федерация тенниса России (ФТР).

— Помогает ли вам материально Федерация тенниса России?

— Нет, никаких финансовых договорённостей с федерацией у меня сейчас нет, хотя я нахожусь в резерве сборной по взрослому возрасту. Но нет, к сожалению, помощи оттуда нет. У меня была контрактная основа с федерацией на протяжении одного года, но после этого она прекратилась.

— А благодаря чему вы получили этот контракт?

— В тот год впервые начали проводить такой турнир «Олимпийские надежды России», не знаю, существует ли он сейчас. И я не играла подготовительные этапы к нему, а выступила сразу в финале. В 2022 году я выполнила норму мастера спорта в старшей категории, сыграла первенство России в старшей и своей категориях, там очень хорошо проявила себя, дошла до финальных стадий в нескольких разрядах. После этого попала на «Олимпийские надежды», где выиграла в парном разряде и дошла до финала в одиночном. И такие достижения, я думаю, поспособствовали получению контракта на один сезон, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.