«Была бы не против». Теннисистка Паньшина — о возможной игре в шахматы с Саввой Рыбкиным

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Варвара Паньшина рассказала, как её увлечение шахматами помогает ей в теннисе.

— Занимались ли вы в детстве какими-то другими видами спорта?

— Я пробовала восточные танцы, когда была совсем маленькая, примерно в том же возрасте, когда пришла в теннис. Но танцами я совсем мало позанималась, наверное, в течение полугода ходила туда и не на постоянной основе. И ещё на протяжении долгого времени я училась играть в шахматы. Я всегда ходила туда после теннисных тренировок, но это было больше для общего развития. Однако это помогало комфортнее чувствовать себя в спорте. Не сказать, что в шахматах я особенно принимала участие в соревнованиях. Я больше практиковалась и состязалась с преподавателем.

— Помогли ли вам эти увлечения в теннисе?

— Думаю, шахматы точно помогли. Я, конечно, на протяжении долгого времени уже не занималась и много что забыла. Но шахматы, особенно для детей, учат принимать решение, понимать, что у каждого решения есть последствия. В целом думаю, что для теннисиста очень полезно заниматься шахматами. Ведь от одного твоего хода зависит результат всей игры, так что ты видишь, как это всё взаимосвязано. В теннисе всё то же самое, просто здесь не ход, а удар, и от одного удара будет зависеть направление последующих действий, дальнейшего передвижения.

— Когда вы закончили заниматься шахматами? И когда последний раз играли?

— Наверное, закончила я заниматься лет в 13. Занималась я ими два-три года. Я периодически играю с родителями или с друзьями. Правда, это больше редкость. Наверное, пару лет назад я последний раз играла в шахматы, много что забыла уже. Но эту игру я люблю. Наверное, немножко сейчас она для меня скучновата, но как вариант переключения внимания — очень даже неплохо.

— Савва Рыбкин тоже увлекается шахматами и иногда ищет себе соперников. Не хотели бы как-нибудь сыграть с ним?

— Может быть, может быть. Я была бы не против. Но думаю, что первые партии определённо останутся не за мной (улыбается). Я много что забыла, тем более если он практикуется на постоянной основе. Мне кажется, что это очень хорошее отвлечение и вариант хобби, потому что физическую энергию ты не затрачиваешь. И, как многие говорят, лучший отдых — это смена деятельности. Шахматы — это правда один из наилучших вариантов, потому что их всегда можно взять с собой, путешествовать с ними, заниматься в какие-то дни без матчей, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.