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Теннисистка Паньшина: болела за Гуменника и Петросян на ОИ-2026. Для России они молодцы

Теннисистка Паньшина: болела за Гуменника и Петросян на ОИ-2026. Для России они молодцы
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20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, за кого болела на Олимпийских играх 2026 года в Милане, Италия.

— Смотрели какие-нибудь ещё крупные спортивные события?
— Следила за зимней Олимпиадой, вернее даже за нашими спортсменами в фигурном катании. Болела за Петра Гуменника и Аделию Петросян, их выступления не смотрела, но следила в соцсетях, как пройдёт. Очень в них верила! К сожалению, им не получилось завоевать медали, но они сделали всё, что могли, мне кажется, для Российской Федерации они молодцы. Надеюсь, что следующая Олимпиада получится для них ещё удачнее.

— Получается, вам вообще никакие прокаты не удалось посмотреть?
— Я смотрела короткие отрывки, но посмотреть полностью не получилось. Я видела, как красиво откатала Аделя, мне очень понравилось выступление Петра. При том, что он должен был катать под одну музыку, а в итоге выступал под другую. Думаю, это большой стресс для такого вида, потому что в теннисе мы готовимся к любым условиям, а они катают одно и то же. Когда в последний момент приходится что-то менять, это большое давление, тот факт, что ему удалось показать более чем достойный результат, это невероятно здорово. Я была очень рада за него! — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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