Теннисистка Паньшина: менеджера или сммщика у меня нет, я сама занимаюсь соцсетями

20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, как ведёт страницы в социальных сетях.

— Вы очень активно ведёте соцсети, а какую роль они играют в вашей жизни?

— Наверное, больше вспомогательную, потому что соцсети помогают в медийной части. Сравнивая с Миррой, достижения у меня не такие выдающиеся. Соцсети очень помогают найти как раз спонсоров одежды, ракетки, струны. Для меня ведение соцсетей не в тягость, мне нравится заниматься своей медиаактивностью. Не веду соцсети каждый день, но предпочитаю выставлять туда все свои какие-то хорошие достижения на турнирах. Может быть, фотографии с соревнований и в целом снимки, которые я делаю самостоятельно.

— Вам помогает кто-нибудь вести блог, фотографировать, снимать?

— Фотографировать, конечно, я прошу, может быть, друзей, подруг или маму. Но как такового менеджера или сммщика у меня нет, то есть я сама этим занимаюсь. С недавних пор веду ещё и телеграм-канал, но, конечно, постоянно что-то выкладывать тяжело. Тем более телеграм-канал подразумевает под собой ведение всё-таки более активное, ежедневное, но у меня не всегда есть силы и ресурсы. Поэтому часто «Телеграмом» пренебрегаю, а вот другая соцсеть в этом плане для меня гораздо проще, и я там чувствую себя комфортнее.

— Вы достаточно часто фотографируетесь в профессиональных студиях. А с чего всё началось?

— Так получилось, что я устраивала фотосессию себе самостоятельно со знакомым фотографом, которую тоже зовут Варвара. На своё 20-летие я очень хотела, грубо говоря, такой маленький подарок к юбилею себе. А последняя моя фотосессия в студии случилась после того, как меня подруга позвала. Мне очень нравится ходить в студии и фотографироваться там. Конечно, немножко непривычно, я никогда не была моделью, но чувствую комфортно себя перед камерой. Она не смущает меня, я себя достаточно свободно ощущаю. Думаю, что с камерой мне работать легко. Почему бы и нет? Ещё я пробовала себя в записи видеовлогов на YouTube-канал TBN Tennis. Несколько влогов записала, но, конечно, на каждом турнире, к сожалению, не могу себе это позволить. Это тоже занимает большое количество времени, когда надо ходить постоянно всё снимать, рассказывать. Но это интересный опыт, рада, что в итоге это сделала. Кто знает, может быть, попробую себя ещё в этой сфере влогов, — сказала Варвара Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.