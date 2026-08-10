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Теннисистка Паньшина — о примерах для подражания: равняюсь на Рыбакину, нравится Соболенко

Теннисистка Паньшина — о примерах для подражания: равняюсь на Рыбакину, нравится Соболенко
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20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, на каких текущих звёзд WTA равняется в игре.

— А есть современные примеры для подражания?
— Мне очень нравится игра Лены Рыбакиной. Пытаюсь тоже равняться на неё, потому что у неё очень агрессивный теннис. Её спокойное поведение во всяких стрессовых ситуациях — это достойно, я тоже пытаюсь вести себя так же в каких-то стрессовых ситуациях на корте. Также очень нравится Арина Соболенко. Но в целом насколько они разные с Леной! Лена как вода и спокойствие, а Арина — огонь и бешеная энергия. Это ей где-то всё-таки мешает, и она уходит в негативные эмоции. Наверное, здесь мне ближе Лена. Из новых чемпионок ТБШ мне очень понравилась Линда Носкова, как она отыграла этот Уимблдон. Её победа была очень неожиданной для меня, но мне очень понравилось, как она там играла. Также Каролина Мухова. Я за ней давно слежу, очень нравится её теннис. Он немножко с нотками мужского тенниса, однако скорости в женском и мужском теннисе отличаются. У неё такой необычный и очень классный резаный удар, да и в целом технически мне очень нравится, как она видит корт, исполнение её ударов тоже мне очень близко, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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