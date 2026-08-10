Рыбакина высказалась о том, что может вплотную приблизиться к Соболенко в рейтинге WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в 1/4 финала WTA-1000 в Торонто, Канада, высказалась о том, что в случае завоевания титула может сократить отставание в мировом рейтинге от лидера Арины Соболенко до четырёх очков.

«Я стараюсь об этом не думать, потому что мне ещё предстоит выиграть много матчей. На травяном отрезке сезона я выступила не так хорошо, как хотела, поэтому сейчас для меня важнее увидеть прогресс в своей игре.

Мы много тренировались перед началом американской серии, поэтому важно увидеть улучшения. На этом турнире некоторые вещи уже работают, но пока я не показываю лучшую игру. Я стараюсь не думать о рейтинге и очках, хочу двигаться от матча к матчу. Нужно посмотреть, насколько далеко смогу пройти», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, Рыбакина ещё ни разу в карьере не была первой ракеткой мира.