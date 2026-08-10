Паньшина: хотела бы сыграть с Сереной Уильямс, учитывая, что она ещё не завершила карьеру

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) 20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина назвала звёзд тенниса, с которыми мечтает сыграть в официальном матче.

— С кем из действующих игроков когда-нибудь хотели бы сыграть?

— Очень хотелось бы сыграть и с Ариной [Соболенко], и с Леной [Рыбакиной]. Почувствовать эту скорость, мощь, потому что на трибуне и в трансляции это чувствуется немножко по-другому. Когда ты находишься с ними на одном корте, то ощущаешь этот ритм. Хотелось бы с ними и потренироваться, и сыграть. И, конечно же, в целом сразиться с теннисистками из первой сотни. Почувствовать их уровень, потому что пока что мне удавалось играть только с бывшими игроками топ-100. Конечно, это тоже высокий уровень, но всё-таки действующие игроки первой сотни, они, я думаю, дают другой темп, и в целом восприятие тенниса после этого немножко меняется. Также с Сереной Уильямс хотела бы сыграть, учитывая, что она ещё не завершила карьеру. С детства хотела хотя бы подержать мяч на задней линии, почувствовать себя на корте с такой живой легендой. Также с Новаком Джоковичем, он ещё действующий теннисист. А из уже завершивших карьеру — с Роджером Федерером. Это классика, элегантность, одноручный бэкхенд и просто что-то невероятное, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.