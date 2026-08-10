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Беккер назвал теннисиста с большим будущим, которого недооценивают эксперты

Беккер назвал теннисиста с большим будущим, которого недооценивают эксперты
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер комплиментарно высказался о 19-й ракетке мира 20-летнем американце Лёнере Тьене на фоне его выступления на турнире серии «Мастерс» в Монреале, Канада.

«По какой-то причине Тьен остаётся незамеченным многими экспертами… Конечно, не мной! Он настоящий профессионал, ожидайте от него больших успехов в ближайшем будущем!» — написал Беккер на своей странице в социальной сети X.

Ранее Тьен вышел в 1/4 финала турнира в Монреале, обыграв представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте со счётом 6:4, 6:4.

Монреаль. 4-й круг
09 августа 2026, воскресенье. 21:15 МСК
Лёнер Тьен
19
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тьяго Агустин Тиранте
65
Аргентина
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте
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