Беккер назвал теннисиста с большим будущим, которого недооценивают эксперты

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер комплиментарно высказался о 19-й ракетке мира 20-летнем американце Лёнере Тьене на фоне его выступления на турнире серии «Мастерс» в Монреале, Канада.

«По какой-то причине Тьен остаётся незамеченным многими экспертами… Конечно, не мной! Он настоящий профессионал, ожидайте от него больших успехов в ближайшем будущем!» — написал Беккер на своей странице в социальной сети X.

Ранее Тьен вышел в 1/4 финала турнира в Монреале, обыграв представителя Аргентины Тьяго Агустина Тиранте со счётом 6:4, 6:4.