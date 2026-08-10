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Россиянка Паньшина — о своём высоком росте: в том числе поэтому у меня хорошая подача

Россиянка Паньшина — о своём высоком росте: в том числе поэтому у меня хорошая подача
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20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, какое влияние высокий рост оказывает на её игру.

— Какой у вас рост? И помогает ли вам это на корте?
— Мой рост 180 см. Думаю, это мне помогает в игре. В том числе поэтому у меня такая хорошая подача, потому что из-за моих физических данных и рычагов, которые у меня есть от природы, мне гораздо легче разгонять мяч, и я стараюсь этим пользоваться. Да и в целом изначально на корте я перекрываю достаточно большую часть пространства. У меня в 12 лет был резкий скачок роста, из-за которого чуть ухудшилось зрение. Получилось так, что я резко выросла и физическая масса ещё не успела дорасти. То есть я была высокая, но очень-очень худая, и, наверное, к 14 годам рост и вес плюс-минус устаканились, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

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