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Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: где смотреть четвертьфинал «тысячника» в Торонто

Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: где смотреть четвертьфинал «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 10 августа, на хардовых кортах Торонто (Канада) продолжится розыгрыш «тысячника» в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сразятся 17-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер и польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая в рейтинге WTA восьмое место. Начало матча запланировано на 2:00 мск.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 02:00 МСК
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко

Турнирная сетка «тысячника» в Торонто
Календарь «тысячника» в Торонто
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