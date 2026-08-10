Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: где смотреть четвертьфинал «тысячника» в Торонто

Сегодня, 10 августа, на хардовых кортах Торонто (Канада) продолжится розыгрыш «тысячника» в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сразятся 17-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер и польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая в рейтинге WTA восьмое место. Начало матча запланировано на 2:00 мск.

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко