Россиянка Паньшина — о мечте в теннисе: люблю смотреть Australian Open, хочу его выиграть

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) 20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала о своих ближайших целях.

— Цель на этот год — приблизиться максимально к топ-200, да и в целом зайти туда, что гарантирует мне попадание в квалификацию ТБШ в самом благоприятном исходе. То, к чему я стремлюсь — это попадание на Australian Open. Мне ещё нужно сыграть не один турнир для того, чтобы это сделать, потому что это требует от меня сверхусилий, которые я должна приложить, чтобы набрать очки. Поэтому ближайшая цель — попадание в Австралию при благоприятных условиях для этого.

— Есть какая-то мечта в теннисе?

— Как таковой мечты нет, есть больше цели. Но, безусловно, одна из масштабных целей — это заход в топ-100, потому что там совсем другой уровень начинается, именно с позиции 90 и выше. Но я предпочитаю к этому относиться как к этапам, которые прохожу. У меня в прошлом году была цель зайти в топ-500, я этого достигла. На этот год я поставила цель максимально приблизиться к 200-й позиции. Сейчас прошло полгода, я 350-я, так что медленно, но верно подхожу к этому числу и продолжаю работать над этим. Из ТБШ мне больше всего нравятся Уимблдон и Australian Open. Но если выбирать между ними, то гораздо больше я люблю смотреть AO, наблюдать за ним, и поэтому хотелось бы его выиграть, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.