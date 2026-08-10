Екатерина Александрова — Элина Свитолина: где смотреть четвертьфинал «тысячника» в Торонто

Сегодня, 10 августа, на хардовых кортах Торонто (Канада) продолжится розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сыграют российская теннисистка Екатерина Александрова (19-я строчка рейтинга) и украинка Элина Свитолина, занимающая в рейтинге WTA девятое место. Начало матча запланировано на 3:30 мск.

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.