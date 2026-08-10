Паньшина — о теннисистах из Волгограда: я в дружеских отношениях с Вихлянцевой, Захаровой

20-летняя российская теннисистка Варвара Паньшина рассказала, поддерживает ли связь с игроками из Волгограда.

— Из Волгограда вышло очень много хороших игроков: Анастасия Захарова, Наталья Вихлянцева, Алексей Ватутин. Вы с кем-то из них знакомы?

— Со всеми знакома, но, наверное, с Алексеем Ватутиным меньше всего. С Настей Захаровой мы в последнее время стали пересекаться на одних и тех же турнирах, поддерживаем связь. Особо вместе не тренируемся в силу того, что у Насти загруженный график поездок, да и у меня тоже. Мало где удаётся пересечься, но мы в хороших дружеских отношениях. С Наташей Вихлянцевой тоже! Она не так давно родила дочку, поддерживаем с ней связь, не часто видимся, но я рада, что она смогла поменять фокус с профессионального тенниса на личную жизнь, и я поздравляю её с этим. Волгоград тоже обсуждаем, однако, в основном, Настя гораздо реже приезжает, потому что они с семьёй переместились в Москву в какой-то момент. Но с Наташей можем где-то увидеться в Волгограде.

— Анастасия Захарова называла Волгоград «аномальной зоной хороших игроков». А вы бы какое определение дали этому явлению?

— Наверное, это правда, да. Не так много регионов, откуда выходит большое число спортсменов, если мы не говорим про Москву. Можно ещё отметить Екатеринбург, оттуда тоже много хороших спортсменов, таких как [Камилла] Рахимова, [Мария] Ткачёва, Катя Маклакова, Даша Зелинская. В Казани тоже отличные теннисисты сейчас: [Вероника] Кудерметова, Илья Симакин, Марат Шарипов. Не считая Волгограда, таких регионов, откуда я могу назвать такое же число фамилий, наверное, больше нет, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.