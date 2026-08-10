Теннисистка Паньшина: борьба между Валиевой и Трусовой до последнего сохранит интригу

Победительница одного турнира в одиночном разряде на уровне World Tennis (ITF) Варвара Паньшина рассказала, за карьерами каких российских фигуристок активно следит.

— Есть ли у вас любимые фигуристы?

— Да, мне очень нравилась в своё время Женя Медведева, и сейчас я продолжаю за ней следить в медиасфере. Она очень классно тоже там устроилась, ведёт большое количество проектов, соцсети. Мне очень нравится за ней наблюдать! Также очень нравилась Алёна Косторная, была рада за Анну Щербакову, которая выиграла Олимпиаду. Мне очень понравился её костюм и то, как она чисто откатала. Александра Трусова тоже, все её установленные рекорды — это просто что-то неземное! И мне очень нравится, что она нацелена на следующую Олимпиаду после рождения ребёнка и создания семьи. Это достойно всяческих оваций и восхищения. Мне очень нравится за ними наблюдать как в медиа, так и в спорте. Про Камилу Валиеву тоже знаю. К сожалению, очень неприятная ситуация у неё вышла на Олимпиаде-2022. Следила за ней на тех Играх, очень нравилось, как она выступает и катается.

— На ваш взгляд, на что могут претендовать Саша и Камила после возобновления карьеры? И насколько им вообще реально вернуться?

— Думаю, более чем реально. Потому что, например, у Камилы чуть полегче ситуация, потому что у неё не было беременности и родов. Полагаю, после рождения ребёнка очень тяжело возвращаться, хотя большое число теннисисток возвращались, взять ту же Серену Уильямс. Безусловно, это большой стресс для организма. Помимо этого, нужно сначала привести себя в первоначальный вид, да и набор формы требует большого количества усилий, времени. Учитывая характер Александры Трусовой, она претендует на первые три места в Олимпиаде точно. Но я думаю, что она будет возвращаться за золотом. Камила, безусловно, тоже возвращается с амбициями на пьедестал. Мне кажется, борьба между Камилой и Александрой будет до последнего сохранять интригу, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.