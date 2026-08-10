Паньшина: думаю, меня номинировали на «Теннисистку года» из-за активности в соцсетях

20-летняя Варвара Паньшина рассказала о получении премии Successful Ladies Awards в номинации «Лучшая теннисистка».

— Вам в прошлом году вручали приз в номинации «Лучшая теннисистка». Помните эту премию?

— Да, конечно помню. Не знала, что у нас будет это мероприятие. Мне написала организатор Яна Кутуева, пригласила, сказав, что я выиграла номинацию «Лучшая теннисистка». Если честно, даже не знала, что номинирована. Меня пригласили на премию и званый ужин, чтобы забрать награду. Мы с тренером посетили это мероприятие, это очень интересный опыт. Не знаю насчёт этого года, номинируют ли меня, но было интересно тогда пойти. Была очень рада, что победила. Думаю, что меня номинировали из-за того, что я активно веду соцсети. Если сравнивать меня с девочками, кто не так активен в медиапространстве, можно сказать, их тяжелее узнать, если с ними не быть знакомыми лично. А меня всё-таки можно где-то увидеть в сети, так что думаю, что это и стало причиной, что я получила премию.

— Как готовились к этому званому ужину?

— Было тяжело найти туфли на каблуках моего размера, у меня 42-й или 43-й, так что для меня всегда поиск обуви — это проблема, а тем более на каблуках. Поэтому пару дней я убила в магазинах просто на то, чтобы найти нужное и красивое. В итоге выбрала очень красивые туфли, была рада этой покупке, потом начала присматривать вечерние платья. Это приятная суета, не такая частая, но всё же, — сказала Паньшина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.