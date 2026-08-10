«Я сыграл плохо, что тут сказать?» Фонсека — о поражении от Шелтона в 1/8 финала Монреаля
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27-я ракетка мира 19-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал поражение (3:6, 6:7 (3:7)) от 10-й ракетки мира американца Бена Шелтона в 1/8 финала «Мастерса» в Монреале.
Монреаль. 4-й круг
10 августа 2026, понедельник. 01:10 МСК
27
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 3
|
|7 7
10
Бен Шелтон
Б. Шелтон
«Я знал, что сегодня будет сложно принимать. У меня были шансы – я сделал ранний брейк и в первом, и во втором сете, но сыграл плохо. Что тут сказать? Я плохо играл, нужно больше работать.
Влиял ли ветер на игру? Он мешал нам обоим. Я не хочу списывать поражение на ветер. Я уступил из-за того, что сам сыграл недостаточно хорошо. Бен заслужил победу. Ему подходит такой стиль – короткие розыгрыши, потому что в длинных обменах ударами из-за ветра было бы сложно нам обоим. Он хорошо подавал, а я нет. Я его поздравляю», — сказал Фонсека на пресс-конференции.
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