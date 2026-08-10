Монреаль — первый «Мастерс», все четвертьфиналисты которого родились после 2000 года

Турнир ATP-1000 в Монреале, Канада, стал первым в истории «Мастерсом», на котором все четвертьфиналисты родились после 2000 года, сообщает Opta Ace.

Теннис. Пары 1/4 финала «Мастерса» в Монреале:

Якуб Меншик (Чехия, 2005 год рождения) — Бен Шелтон (США, 2002 год рождения);

Лёнер Тьен (США, 2005 год рождения) — Даниэль Мерида-Агилар (Испания, 2004 год рождения);

Рафаэль Ходар (Испания, 2006 год рождения) — Артюр Фис (Франция, 2004 год рождения);

Лучано Дардери (Италия, 2002 год рождения) — Брэндон Накашима (США, 2001 год рождения).

Действующим чемпионом канадского «Мастерса» является 10-я ракетка мира Бен Шелтон.

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