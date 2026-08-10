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Янник Синнер отреагировал на помолвку пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла

Янник Синнер отреагировал на помолвку пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поздравил британского гонщика Формулы-1 Джорджа Расселла, выступающего за «Мерседес», с помолвкой.

«Поздравляю», — написал Синнер под постом Расселла о знаменательном событии.

Избранницей гонщика стала Кармен Монтеро Мундт. Джордж и Кармен встречаются с 2020 года. Они познакомились в Лондоне через общего друга.

Синнер – большой фанат Формулы-1. Он даже является «официальным другом» гоночной серии. «Ощущаю большую синергию между теннисом и гонками. Чувствую, что в обоих видах спорта всё дело в 1%, и именно мелкие детали имеют огромное значение», — рассказывал ранее Синнер.

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