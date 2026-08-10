«Посмотрим, на что я способен». Фис — о предстоящем матче с Ходаром в Монреале

24-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о предстоящем матче с испанцем Рафаэлем Ходаром (15-й в рейтинге) в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале, Канада.

«Давно у меня не было возможности играть подряд несколько матчей. Сыграть три подряд для меня многое значит. Мой уровень растёт от игры к игре. Я очень уверен в себе. Ходар? Знаю его, мы играли два раза, счёт — один на один. Будет тяжёлый матч. С нетерпением жду выхода на корт. Это игрок в хорошей форме, посмотрим, на что я способен в этом поединке», — приводит слова Фиса L'Équipe.

Счёт личных встреч Фиса и Ходара 1-1. Оба матча теннисисты провели в этом году. Артюр победил в 1/2 финала в Барселоне со счётом 3:6, 6:3, 6:2, а Рафаэль оказался сильнее на старте соревнований в Вашингтоне — 7:6 (7:5), 6:3.