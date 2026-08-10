«Постараюсь проанализировать её матчи». Рыбакина — перед 1/4 финала с Осакой в Торонто

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча с четырёхкратной победительницей мэйджоров Наоми Осакой из Японии в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Торонто, Канада.

«Мы тренировались с Наоми, но никогда не играли официально. Будет интересно. Думаю, для меня важно сосредоточиться на себе и на небольших улучшениях. Постараюсь проанализировать её матчи и, да, в основном сосредоточиться на себе», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В четвёртом круге соревнований в Торонто Рыбакина обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 4:6, 6:4. Осака на этой же стадии оказалась сильнее Лейлы Фернандес — 6:4, 6:4.