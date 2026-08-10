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Александр Бублик: у нас была идея записать подкаст с Шайдоровым

Александр Бублик: у нас была идея записать подкаст с Шайдоровым
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что у них с олимпийским чемпионом в одиночном катании Михаилом Шайдоровым была идея записать подкаст.

— Вы представляете Казахстан, не так давно золото Олимпийских игр по фигурному катанию выиграл казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Вы поддерживали с ним контакт?
— Я в принципе фигурным катанием не увлекаюсь. Видел, когда всё это началось, начался большой бум: Илья Малинин, Алиса Лью, Пётр Гуменник. Я начал смотреть, потому что у моего друга, Сергея Минаева, дочка-фигуристка, они немножко мне объяснили, что там к чему. В общем, все вот эти какие-то полускандальные вещи начались, стал следить немножечко. И когда Миша Шайдоров выиграл, ему сразу написал, поздравил. У нас даже была идея записать с ним подкаст, но, к сожалению, не получилось. Вот так. Желаем ему удачи», — поделился Александр Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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