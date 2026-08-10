«Играешь два гейма — и сразу насквозь мокрый». Теннисист Тюкаев об опыте игры в Китае

Финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF), 21-летний российский теннисист Руслан Тюкаев рассказал об опыте игры на турнирах в Китае.

— В конце прошлого августа ты расширил спектр своих турниров и попробовал съездить в Китай. Расскажи про этот опыт.

— В Китае очень классно, но там очень большая влажность. Даже если мы играли в закрытом помещении, хоть там и дул ветерок, но всё равно чего-то не хватало. Ты играешь два гейма — и сразу насквозь мокрый. Ты делаешь шаг — и из ботинок просто выливается вода. Нереально душно, нереально жарко — к этому тоже нужно привыкать заранее. И даже спустя три недели моего там пребывания мне очень тяжело было. Всё равно не до конца акклиматизировался. А так в Китае очень круто, очень дёшево, нереально крутые условия. Я бы ещё раз, конечно, слетал в Китай, но уже с более лучшей подготовкой, наверное.

— А к игрокам вообще какое отношение в Китае?

— В Китае очень классно, очень добрые люди. Судьи, конечно, иногда бывают «закусываются», но с ними очень тяжело, потому что не все там разговаривают на английском. И чтобы поговорить с судьёй, иногда приходилось вызывать супервайзера, чтобы он объяснял им, что я имею в виду, чтобы судьи понимали. А так в основном они очень доброжелательные люди, очень добрые и готовы тебе всегда помочь, — сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.