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Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Торонто

Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Торонто
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В ночь с 10 на 11 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится розыгрыш «тысячника» в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сразятся 17-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер и польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая в рейтинге WTA восьмое место. Начало матча запланировано на 2:00 мск.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 02:10 МСК
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Иги. Швёнтек победила Шнайдер на грунте Мадрида-2025 — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4.

В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.

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