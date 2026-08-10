Диана Шнайдер — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Торонто

В ночь с 10 на 11 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится розыгрыш «тысячника» в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сразятся 17-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер и польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая в рейтинге WTA восьмое место. Начало матча запланировано на 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Иги. Швёнтек победила Шнайдер на грунте Мадрида-2025 — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4.

В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.