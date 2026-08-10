«Ни разу с ней не разговаривал». Бублик — об игре с Винус Уильямс в миксте на US Open

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об игре с семикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Винус Уильямс в миксте на US Open — 2026.

– Вы заявлены сыграть микст с Винус Уильямс на US Open. Звучит интригующе. Чья это была идея?

– Не могу сказать, чья это была идея. Мне написал агент, спросил, будем ли мы играть. Я говорю: «Да, давай играть». Думаю, её агент ей точно так же написал.

– То есть это была не ваша инициатива?

– Ни разу с ней не разговаривал. Я её видел, может, два раза в своей жизни.

– А как на US Open это устроено? У вас есть немного времени, чтобы познакомиться и сыграться?

– Нет, не знаю, как это будет устроено. Ко мне пришёл агент на Уимблдоне и сказал, что ему написал агент Уильямс, спросил, будем ли мы играть микст. Я говорю: «Да, а чего не играть?» Он говорит: «Ну, и я так подумал, давайте сыграем». Думаю, что она тоже об этом узнала примерно так же, как и я, — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.