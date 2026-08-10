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Бублик: к выступлению на ОИ отношусь как к дани уважения к той стране, за которую выступаю

Бублик: к выступлению на ОИ отношусь как к дани уважения к той стране, за которую выступаю
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11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как относится к тому, что теннисный турнир на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе пройдёт через четыре дня после Уимблдона.

– Недавно стало известно, что теннисный турнир на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе начнётся всего через четыре дня после финала Уимблдона. Как вы к этому относитесь?
– Мне, честно, вообще всё равно. Я к [выступлению на] Олимпиаде отношусь как к дани уважения той стране, за которую выступаю. Знаю, насколько это важно казахстанцам, знаю, насколько это важно стране, за которую выступаю, за которую, в принципе, меня и взяли выступать, чтобы вот эти моменты были. Поэтому для меня не имеет значения, это через четыре дня после финала Уимблдона или через один. Я в любом случае приеду и постараюсь, — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.

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