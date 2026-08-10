Бублик ответил, жалел ли когда-то на US Open, что пропустил «Мастерсы» в Северной Америке

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, был ли момент, когда на US Open он пожалел, что не принял участия на «Мастерсах» в Северной Америке.

– Вы недавно объясняли, почему пропускаете августовские «Мастерсы» в Северной Америке. Не было момента, когда пожалели об этом на US Open?

– Единственный раз, когда я сыграл хорошо на US Open, это был прошлый год, когда я пропустил два «Мастерса». Поэтому, если в этом году я сыграю хорошо, думаю, что вряд ли когда-то ещё сыграю на тех двух турнирах. Но опять-таки понятно, что это весёлая история, что у тебя день рождения сына, да, я всегда об этом говорил. Но также понятно, что к восьмому месяцу сезона, конечно же, тело даёт свои сбои, и нужно давать себе время, чтобы восстановиться. Мы же как работаем, чтобы проще объяснить, есть, условно, сосуд, который наполняется водой. Вот если он переполнен, начинаются проблемы. Нужно его опустошить и заново наполнить. Вот этим мы и занимаемся.

Ты берёшь отдых, например, 10 дней – в моём случае я 10 дней вообще ракетку не трогал после финала Кицбюэля. И вот, грубо говоря, это сегодня моя четвёртая тренировка (разговор записан 08.08.2026. – Прим. «Чемпионата»), то есть потихонечку я начинаю наполняться. Потом ты начинаешь снова перенасыщаться в середине блока, снова начинаешь успокаиваться, расслабляться. Потом ты выходишь уже в игровой режим, потому что дальше у меня турниры идут подряд: US Open, Кубок Дэвиса, Кубок Лэйвера — и всё, до конца года я играю подряд без перерыва. То есть сейчас, это, наверное, единственный период, когда я могу спокойно побыть дома, заняться какими-то вещами, открыть корт, может провести какое-то благотворительное мероприятие.

Это очень важно. Это составляющая жизни, понимаете? Теннис зачастую, мне кажется, и вообще спорт рассматривают, как жизнь — не составляющую жизни, а саму жизнь. Но это не так. Есть очень много сопутствующих вещей, которые для меня также важны. Побыть дома, быть в родном Петербурге. Я не так много времени здесь провёл за всю свою жизнь. Грубо говоря, я тут с 18 лет начал играть. Думаю, что за последние 10 лет я провёл здесь всего год. И, конечно, для меня это важно. Я взрослею, старею даже. И для меня крайне необходимо делать паузу для того, чтобы потом продолжать играть, — сказал Бублик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Мурадян.