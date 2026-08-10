Арина Соболенко поделилась серией фото из Торонто

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях опубликовала подборку фото из Торонто, Канада.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«До встречи, Торонто», — подписала снимки Соболенко.

На канадском «тысячнике» Соболенко дошла до 1/8 финала, где уступила россиянке Екатерине Александровой со счётом 6:7(3), 6:4, 4:6.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Арина Соболенко далее сыграет на турнире WTA-1000 в Цинциннати, США. Действующая чемпионка соревнований — Ига Швёнтек из Польши.