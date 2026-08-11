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Александрова — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «тысячника» в Торонто

Александрова — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «тысячника» в Торонто
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В ночь с 10 на 11 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сыграют российская теннисистка Екатерина Александрова (19-я строчка рейтинга) и украинка Элина Свитолина, занимающая в рейтинге WTA девятое место.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Начало матча запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александрова — Свитолина.

Счёт личных встреч Элины и Екатерины — 3-1 (2-0 на харде) в пользу украинки. При этом они не играли между собой с 2021 года. Свитолина оказалась сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020, в Абу-Даби-2021 и в Майами-2021, а Александрова победила в Берлине-2021.

В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.

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