Александрова — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «тысячника» в Торонто

В ночь с 10 на 11 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сыграют российская теннисистка Екатерина Александрова (19-я строчка рейтинга) и украинка Элина Свитолина, занимающая в рейтинге WTA девятое место.
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
Начало матча запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александрова — Свитолина.
Счёт личных встреч Элины и Екатерины — 3-1 (2-0 на харде) в пользу украинки. При этом они не играли между собой с 2021 года. Свитолина оказалась сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020, в Абу-Даби-2021 и в Майами-2021, а Александрова победила в Берлине-2021.
В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.
- 11 августа 2026
-
08:30
-
05:09
-
04:26
-
04:25
-
04:07
-
04:02
-
03:13
-
02:40
-
00:37
-
00:30
- 10 августа 2026
-
23:55
-
23:34
-
23:30
-
23:23
-
23:00
-
21:00
-
20:20
-
20:00
-
19:40
-
19:20
-
19:03
-
19:00
-
18:42
-
17:17
-
16:54
-
16:46
-
15:40
-
15:29
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:37
-
14:20
-
14:04
-
14:00