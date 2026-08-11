Александрова — Свитолина: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала «тысячника» в Торонто

В ночь с 10 на 11 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сыграют российская теннисистка Екатерина Александрова (19-я строчка рейтинга) и украинка Элина Свитолина, занимающая в рейтинге WTA девятое место.

Начало матча запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александрова — Свитолина.

Счёт личных встреч Элины и Екатерины — 3-1 (2-0 на харде) в пользу украинки. При этом они не играли между собой с 2021 года. Свитолина оказалась сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020, в Абу-Даби-2021 и в Майами-2021, а Александрова победила в Берлине-2021.

В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.