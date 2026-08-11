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В Федерации тенниса Италии раскритиковали испанских врачей из-за травмы Карлоса Алькараса

В Федерации тенниса Италии раскритиковали испанских врачей из-за травмы Карлоса Алькараса
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Глава медицинской комиссии Федерации тенниса Италии Джанни Даниэле высказался о травме запястья семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«В Испании так и не смогли точно установить, какая именно травма была у Карлоса. Сейчас появилась версия о психологических проблемах. Поскольку ему трудно восстановить прежнюю рабочую интенсивность, в его голове якобы возникла своего рода депрессия, порочный круг, который не позволяет ему быть таким же уверенным, как раньше. Сомнения начинают овладевать его мыслями, и это жаль, потому что даже для номера один это означает отсутствие соперника такой по-настоящему выдающейся категории», — приводит слова Даниэле La Repubblica.

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