Шнайдер — Швёнтек: польская теннисистка выиграла первый сет матча в Торонто

В эти минуты на хардовых кортах Торонто, Канада, проходит четвертьфинальный матч, в котором играют 17-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер и польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая в рейтинге WTA восьмое место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Польская теннисистка выиграла первый сет матча со счётом 6:2.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Иги. Швёнтек победила Шнайдер на грунте Мадрида-2025 — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.