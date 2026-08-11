Шнайдер — Швёнтек: польская теннисистка выиграла первый сет матча в Торонто
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В эти минуты на хардовых кортах Торонто, Канада, проходит четвертьфинальный матч, в котором играют 17-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер и польская теннисистка Ига Швёнтек, занимающая в рейтинге WTA восьмое место. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 02:10 МСК
17
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Польская теннисистка выиграла первый сет матча со счётом 6:2.
Счёт личных встреч 1-0 в пользу Иги. Швёнтек победила Шнайдер на грунте Мадрида-2025 — 6:0, 6:7 (3:7), 6:4.
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа. В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.
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