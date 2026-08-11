Диана Шнайдер проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Торонто

17-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто. В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Польши восьмой ракетке мира Иге Швёнтек со счётом 2:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Шнайдер два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Её соперница не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала при этом четыре брейк-пойнта из семи попыток.

В следующем круге Швёнтек встретится с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.