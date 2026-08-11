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Диана Шнайдер — Ига Швёнтек, результат матча 11 августа 2026, счёт 0:2, 1/4 финала матча WTA-1000 в Торонто

Швёнтек уступает лишь трём теннисисткам по числу выходов в полуфиналы WTA-1000
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Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 23-й полуфинал турниров категории WTA-1000 в карьере, сравнявшись с соотечественницей Агнешкой Радваньской по этому показателю. С 2009 года больше полуфиналов на турнирах этой категории провели только Симона Халеп (29), Серена Уильямс (26) и Виктория Азаренко (24), сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 02:10 МСК
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В четвертьфинале турнира в Торонто Швёнтек обыграла российскую теннисистку Диану Шнайдер.

В следующем круге Швёнтек встретится с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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