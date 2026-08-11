Швёнтек уступает лишь трём теннисисткам по числу выходов в полуфиналы WTA-1000

Польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 23-й полуфинал турниров категории WTA-1000 в карьере, сравнявшись с соотечественницей Агнешкой Радваньской по этому показателю. С 2009 года больше полуфиналов на турнирах этой категории провели только Симона Халеп (29), Серена Уильямс (26) и Виктория Азаренко (24), сообщает OptaAce на личной странице в социальной сети X.

В четвертьфинале турнира в Торонто Швёнтек обыграла российскую теннисистку Диану Шнайдер.

В следующем круге Швёнтек встретится с победителем пары Екатерина Александрова (Россия) – Элина Свитолина (Украина).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.