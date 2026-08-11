Александрова — Свитолина: россиянка в сете от выхода в полуфинал турнира в Торонто

В эти минуты на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжается розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня в четвертьфинале турнира российская теннисистка Екатерина Александрова (19-я строчка рейтинга) сыграла первый сет с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей в рейтинге WTA девятое место.

Первая партия завершилась за 30 минут. Россиянка победила со счётом 6:3.

Напомним, счёт личных встреч Элины и Екатерины — 3-1 (2-0 на харде) в пользу украинки. При этом они не играли между собой с 2021 года. В потенциальном полуфинале турнира победительница сегодняшнего противостояния сойдётся с польской спортсменкой Игой Швёнтек.