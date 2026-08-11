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Александрова — Свитолина: россиянка за 23 минуты с баранкой проиграла второй сет четвертьфинала турнира в Торонто

Александрова — Свитолина: россиянка за 23 минуты с «баранкой» проиграла второй сет
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В эти минуты на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжается розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня в четвертьфинале турнира российская теннисистка Екатерина Александрова (19-я строчка рейтинга) провела две партии в матче с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей в рейтинге WTA девятое место.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Второй сет был сыгран за 23 минуты и остался за украинкой — 6:0. Первая партия завершилась за 30 минут. Россиянка победила со счётом 6:3.

Напомним, счёт личных встреч Элины и Екатерины — 3-1 (2-0 на харде) в пользу украинки. При этом они не играли между собой с 2021 года. В потенциальном полуфинале турнира победительница сегодняшнего противостояния сойдётся с польской спортсменкой Игой Швёнтек.

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