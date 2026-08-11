Александрова — Свитолина: россиянка за 23 минуты с «баранкой» проиграла второй сет
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В эти минуты на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжается розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня в четвертьфинале турнира российская теннисистка Екатерина Александрова (19-я строчка рейтинга) провела две партии в матче с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей в рейтинге WTA девятое место.
Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 03:30 МСК
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Второй сет был сыгран за 23 минуты и остался за украинкой — 6:0. Первая партия завершилась за 30 минут. Россиянка победила со счётом 6:3.
Напомним, счёт личных встреч Элины и Екатерины — 3-1 (2-0 на харде) в пользу украинки. При этом они не играли между собой с 2021 года. В потенциальном полуфинале турнира победительница сегодняшнего противостояния сойдётся с польской спортсменкой Игой Швёнтек.
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