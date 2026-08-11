Все матчи понедельника на турнире ATP-1000 в Монреале перенесли на вторник

Дождь полностью сорвал игровую программу понедельника на турнире ATP-1000 в Монреале. Все перенесённые матчи состоятся во вторник, 11 августа, в том числе четвертьфинальные встречи.

Из-за неблагоприятных погодных условий организаторам пришлось отменить все матчи, запланированные на понедельник. В их числе центральным должен был стать поединок между испанцем Рафаэлем Ходаром и французом Артюром Фисом.

Также в этот день должен был пройти матч между Лучано Дардери (Италия) и Брэндоном Накашимой (США). Также был перенесён матч россиянина Даниила Медведева в парном разряде.

Организаторы распределили перенесённые встречи между двумя сессиями вторника. Два первых матча, которые должны были пройти в понедельник, состоятся в дневной сессии, ещё два — в вечерней.