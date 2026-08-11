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Екатерина Александрова — Элина Свитолина, результат матча 11 августа 2026, счет 1:2, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Торонто

Александрова не смогла выйти в 1/2 финала Торонто, с «баранкой» уступив Свитолиной
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада), проиграв в матче 1/4 финала соревнования украинке Элине Свитолиной, которая занимает девятое место в мировом рейтинге. Россиянка выиграла первый сет, но затем проиграла две подряд партии — 6:3, 0:6, 3:6.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 03:30 МСК
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 3
3 		6 6
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Александрова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Свитолиной три эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Следующей соперницей Свитолиной на пути к финалу в Торонто станет польская спортсменка Ига Швёнтек (восьмая в рейтинге).

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