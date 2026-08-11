Поражения Шнайдер и Александровой в Торонто, ничья «Факела» и «Ахмата». Главное к утру
Диана Шнайдер проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Торонто, а Екатерина Александрова с «баранкой» уступила Элине Свитолиной, «Факел» и «Ахмат» не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027, сыграв вничью — 0:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Диана Шнайдер проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Торонто.
- Александрова не смогла выйти в 1/2 финала Торонто, с «баранкой» уступив Свитолиной.
- «Факел» и «Ахмат» не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027.
- Агент Барко прокомментировал ситуацию с продлением контракта футболиста со «Спартаком».
- «Олимпиакос» проявляет интерес к форварду «Спартака» Угальде — Gazzetta.
- «Монако» выступил с заявлением после недопуска к участию в чемпионате Франции.
- В Иране объявили о проведении осеннего товарищеского матча со сборной России.
- Леонид Слуцкий стал главным тренером сборной медиафутбола России.
- «Атлетико» и «Тоттенхэм» близки к закрытию сделки по Кристиану Ромеро — Романо.
- «Нужно сохранить футбол, который мы любим». УЕФА объявил о новом подходе к VAR.
- Арман Царукян и Диллон Дэнис встретятся в титульном бою на RAF 14 в октябре.
- The Athletic назвал россиян из НХЛ, которых первыми включат в Зал славы.
- Результаты матчей 3-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027.
- Британка Эми Хант выиграла чемпионат Европы в Бирмингеме на дистанции 100 м.
Материалы по теме
Комментарии