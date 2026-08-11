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11 августа главные новости спорта, футбол, трансферы, теннис, WTA, НХЛ, RAF, плавание

Поражения Шнайдер и Александровой в Торонто, ничья «Факела» и «Ахмата». Главное к утру
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Диана Шнайдер проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Торонто, а Екатерина Александрова с «баранкой» уступила Элине Свитолиной, «Факел» и «Ахмат» не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027, сыграв вничью — 0:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Диана Шнайдер проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Торонто.
  2. Александрова не смогла выйти в 1/2 финала Торонто, с «баранкой» уступив Свитолиной.
  3. «Факел» и «Ахмат» не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027.
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