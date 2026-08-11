Поражения Шнайдер и Александровой в Торонто, ничья «Факела» и «Ахмата». Главное к утру

Диана Шнайдер проиграла Иге Швёнтек в четвертьфинале турнира в Торонто, а Екатерина Александрова с «баранкой» уступила Элине Свитолиной, «Факел» и «Ахмат» не выявили победителя в матче 3-го тура РПЛ-2026/2027, сыграв вничью — 0:0. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».