«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Монреале, Канада, продолжится розыгрыш турнира серии «Мастерс». В рамках соревнований пройдут четвертьфиналы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. «Мастерс» в Монреале, 2026 год. 1/4 финала. Расписание матчей 11 августа

19:30. Лучано Дардери (Италия, 19) – Брэндон Накашима (США, 28).

21:00. Рафаэль Ходар (Испания, 20) – Артюр Фис (Франция, 18).

1:00 (12 августа). Якуб Меншик (Чехия, 13) – Бен Шелтон (США, 5).

2:30 (12 августа). Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Лёнер Тьен (США, 12).

Действующим чемпионом канадского «Мастерса» является 10-я ракетка мира американец Бен Шелтон. Он продолжает своё выступление на турнире. В четвертьфинале его соперником станет чех Якуб Меншик.