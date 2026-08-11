Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 11 августа

Сегодня, 11 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи четвертьфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на понедельник.

Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год. Расписание матчей на 11 августа (время начала московское):

2:00. Белинда Бенчич (Швейцария) – Кори Гауфф (США);

3:30. Наоми Осака (Япония) – Елена Рыбакина (Казахстан).

«Тысячник» в Торонто завершится 13 августа. В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в другом канадском городе – Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.