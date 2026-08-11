«Нам помогают и вывозят на турниры». Тюкаев — о помощи от Федерации тенниса России

21-летний российский теннисист, финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF) Руслан Тюкаев высказался о том, что провёл первые в карьере финалы на взрослом уровне в Цахкадзоре, Армения (2025, 2026).

— Как ты попал в Армению? В прошлом году ты впервые поехал в Цахкадзор и сразу добрался до финала. А в этом июне повторил результат.

— Армению не я выбирал, можно сказать. У нас был выезд со сборной России — нам помогают: выбирают группу игроков, вывозят на турниры, где нам оплачивают проживание, билеты. И так получилось, что мы со сборной полетели в Армению [в мае-июне 2025 года]. Первую неделю я там ужасно отыграл — «получил» сразу в первом круге. Вышло всё ужасно, хотя я вёл у Александра Бинды — 6:1, 4:1. Но, к сожалению, проиграл. А он потом выиграл тот турнир. Второй турнир я уже подсобрался, как-то пошла уже моя игра, потренировался, ещё чуть побольше поднял мораль, что Саня Бинда победил после меня в финале. Я думал: «Ну я же могу играть, значит, здесь надо постараться чуть побольше». И смотрю: поехало-поехало, я уже разгоняюсь и как-то совершенно другой теннис пошёл, прямо такой хороший. Пошёл уже более активный, интересный теннис — я всё больше и больше в корт попадаю. Получился первый полуфинал в жизни, точнее, второй [после Монастира-2024]. Играл с хорошим итальянцем, левшой [Хуан-Крус Мартин-Мансано] — там его тоже прорвало. А вот в финале мне уже было тяжеловато, меня «подзажало» — всё-таки первый финал, ещё и против русского — Евгения Тюрнева, который не прощает ошибок. Там уже и опыт, и возраст (старше Руслана Тюкаева на восемь лет. — Прим. «Чемпионата»), а я молодой. Вот так получилось. А за то, что удалось там сыграть с помощью Федерации тенниса России, спасибо им большое, что нам помогают и вывозят на турниры по возможности.

— А в этом году ты поехал защищать очки по приглашению организаторов? Или снова повезла теннисная федерация?

— Да, всё так же нас обеспечивала федерация. Первый турнир я уже чуть-чуть получше сыграл — кружочек зацепил. А во втором круге попал на чувака, которому я, к сожалению, проиграл неделю спустя в финале. Вот не знаю, наверное, это мой криптонит был такой. Неприятный чувачок — итальянец [Лоренцо Букки]. Хорошо играет, но вот против него у меня прям не было шансов. Не знаю, как с ним играть. С любым другим, мне кажется, финал бы я по-другому сыграл. А именно с ним не получилось вообще, — сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.