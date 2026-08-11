«Алькарас — идеальный игрок». Российский теннисист Тюкаев — об участниках ATP-тура

21-летний российский теннисист, финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF) Руслан Тюкаев рассказал о своих кумирах в теннисе.

— Чья манера, стиль игры из ATP-тура тебе больше нравится? Может быть, на кого-то ты хотел равняться в детстве?

— В детстве я равнялся на Роджера [Федерера] за его красоту игры, за такую лёгкость. Потом в моменте начал смотреть Джоковича — насколько он упорный человек. Даже чуть-чуть Надаля брал себе в пример за его ментальность. Менталка у него просто сумасшедшая. Человек полностью сломанный, переломанный, но он всё равно борется. Так что от всех понемногу старался брать. Сейчас мой фаворит, например, чьи матчи нравится смотреть, — это Карлос Алькарас. Могу посмотреть, допустим, де Минора, потому что он просто в нереальных физических кондициях — бегает и не устаёт. А Карлитос — это просто сумасшествие какое-то. Человек умеет абсолютно всё. Умеет подержать мячик, умеет ускорить, умеет в нужный момент укоротить, подать. Просто идеальный игрок. Очень интересно было бы посмотреть, как бы он играл против праймовых версий тех же представителей «Большой тройки». Очень интересные матчи были бы, — сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.