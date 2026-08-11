Наоми Осака — Елена Рыбакина: где смотреть четвертьфинал «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 11 августа, на хардовых кортах Торонто (Канада) продолжится розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сыграют японская теннисистка Наоми Осака (13-я строчка рейтинга) и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA второе место. Начало матча запланировано на 3:30 мск.
Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 03:30 МСК
13
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
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2
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.
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