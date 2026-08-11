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Наоми Осака — Елена Рыбакина: где смотреть четвертьфинал «тысячника» в Торонто

Наоми Осака — Елена Рыбакина: где смотреть четвертьфинал «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 11 августа, на хардовых кортах Торонто (Канада) продолжится розыгрыш турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт четвертьфинал, в котором сыграют японская теннисистка Наоми Осака (13-я строчка рейтинга) и казахстанка Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA второе место. Начало матча запланировано на 3:30 мск.

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2026, среда. 03:30 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

В 2025 году турнир категории WTA-1000 прошёл в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко.

Календарь «тысячника» в Торонто
Турнирная сетка «тысячника» в Торонто
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