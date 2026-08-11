«Можешь спокойно себе купить айфон». Тюкаев — об опыте выступления на Australian Open

21-летний российский теннисист, финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF) Руслан Тюкаев поделился впечатлениями от выступления на юниорском Открытом чемпионате Австралии.

— Какие воспоминания остались о Мельбурне, об Австралии, когда выступал на юниорском «Шлеме»? Что ты там успел посмотреть?

— Просто великолепные воспоминания. Это одна из лучших, наверное, организаций турнира в мире. Ты только приезжаешь туда, а тебе сразу дают бейджик, на котором 500 долларов, и ты можешь их потратить абсолютно куда хочешь. В моё время было 500, а потом мне говорили, что уже до 1000 долларов дошло. И тебе их дали просто за то, что ты приехал. Ты идёшь, например, в магазин Nike, показываешь им этот бейджик, они его сканируют и списывают с баланса, а ты можешь взять абсолютно всё, что хочешь. Или, если хочешь, можешь зайти и спокойно себе купить айфон. Это тоже всё предусмотрено. Каждый день тебе дают новые мячи, причём сколько ты хочешь. Бесплатные натяжки. В моё время давали ваучеры, сейчас я не знаю, как там. У тебя есть три ваучера на три бесплатные перетяжки ракеты на каждый матч. Это очень круто. Дальше там бесплатные автобусы, а если доходишь до четвертьфинала, тебя уже возят на машине. Я один раз даже катался на машине, потому что очень поздно закончился матч. Чуть-чуть у меня не получилось дойти до четвертьфинала, чтобы и дальше кататься на машине.

В принципе, я очень доволен, потому что ехал туда вообще как аутсайдер — начинал с квала и не думал, что дойду до основы и пройду там два круга. А ведь в первые разминочные дни, когда я приехал в Мельбурн и встал на тренировочные корты, у меня не получалось ничего от слова «совсем». Корты очень сильно быстрые. Они отличаются от подготовительных турниров, которые у нас были. И вот я приехал в Мельбурн и вообще не попадал в корт первые два дня. Я, кстати, был единственный спортсмен, который приехал только с мамой. У меня так получилось, что никто из моей команды не смог полететь. Мне говорят: «У нас коучинг разрешён». А у меня только мама сидит. Я и отвечаю им: «Вот мой коуч». И ты смотришь на людей, что у них и тренеры, и физио, и доктора. У моего напарника была просто нереальная команда. А я только с мамой — за счёт себя и за счет её поддержки там и играл. Ещё сам Мельбурн мне очень понравился, очень крутой город, — сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.