«Желания «переписываться» у меня нет». Теннисист Тюкаев — о переходах под другой флаг

21-летний российский теннисист, финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF) Руслан Тюкаев рассказал, как относится к выступлениям на турнирах без флага и гимна.

— Как ты относишься к ситуации, что российские теннисисты играют без флага, без названия страны, без гимна?

— Неприятно, конечно, что ты играешь под белым таким, нейтральным флагом. А куда деваться? В первое время, наверное, тяжело было. Приезжаешь в Австралию, там объявляют соперника из такой-то страны, а тебе просто объявляют: имя, фамилию — и всё. Я так чисто подкалываю судью: «А страна?» Он отвечает: «Не могу сказать» и начинает смеяться. Неприятно, но куда деваться? Такова жизнь. Я привык уже на самом деле к этому. Ты приезжаешь на турниры, но ты не чувствуешь какого-то плохого отношения к своей персоне из-за того, что у тебя нет флага или чего-то такого. В Австралию я летал в самый пик, когда только у нас забрали флаг, и там очень хорошо люди ко мне относились. Летал во Францию, в другую часть Европы — и там то же самое: люди всегда пытались помочь. Летал в Словакию, и там люди вообще со мной чуть ли не на русском разговаривали — пытались мне помочь: «Давай я тебя отвезу, без проблем покажу, где магазин». Это всё зависит от людей, на которых ты попадешь.

Да, бывают дурачки, которые плохо относятся к тебе, бывают нормальные люди, с которыми ты можешь спокойно поговорить, что-то обсудить без всякой политики. Тут дело случая на самом деле. Пока что всё нормально, меня всё устраивает.

— В последнее время многие наши теннисисты, а особенно теннисистки, переходят под флаги других стран. Как относишься к этой ситуации? И были ли тебе предложения куда-то перейти?

— Нет. Мне не было никаких предложений, но даже если и будут, то навряд ли я перейду, потому что какой мне смысл переходить, когда мне помогает и федерация Татарстана, и федерация России. Чтобы сыграть в Кубке Дэвиса? Ну тогда это нужно играть за какую-то не очень сильную страну, потому что с моим рейтингом, с моим уровнем игры сейчас тяжело говорить о каких-то больших странах. Желания «переписываться» у меня нет. Мне очень нравится в России, и жить я всегда буду в России, потому что за границей тяжело.

Если тренироваться, то я бы спокойно, наверное, куда-нибудь уехал, потому что всё-таки если ты хочешь большого прогресса и скачка, то нужно тренироваться где-нибудь в Европе. В той же самой Сербии можно, потому что здесь крутая академия есть. Но «переписываться» я никуда не хочу.

А моё отношение к этому такое — если они «переписались», значит, были причины. Может быть, им финансов больше выделили, пообещали чего-то намного больше. В плане морали это, наверное, тяжело и обидно, что люди «переписываются». Ну а в плане разума, наверное, нормально, потому что они могут играть те турниры, которые мы не можем сыграть на данный момент. А они это могут сделать, но за другую страну. Тот же самый Кубок Дэвиса, например. Наверное, если у них есть перспективы, то почему бы и нет. Но я бы сам вряд ли «переписался», — сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.