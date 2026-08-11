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Теннисист Тюкаев — о переходе во взрослый тур: для тебя каждый кажется зверем

Теннисист Тюкаев — о переходе во взрослый тур: для тебя каждый кажется зверем
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Финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF) Руслан Тюкаев поделился воспоминаниями о том, как переходил во взрослый тур.

— Как ты вообще во взрослый тур влился?
— По сравнению с другими возрастами нам очень жёстко пришлось, потому что мы не успели зацепить турниров в России, где мы могли спокойно получать уайлд-карды, играть в основе, набирать первые очки. Нам пришлось именно выезжать куда-то. Но в Европу ты не поедешь, потому что там дорого и другой совершенно уровень игры в теннис. Там люди сразу намного выше уровнем. Приходится цеплять такие турниры, как в Шарм-эш-Шейхе, Тунисе, Турции, Казахстане, той же Армении. И очень тяжело было первое время. А потом уже привыкаешь — одни и те же почти составы, одни и те же люди. И потихоньку уже набираешь там очки, цепляешься.

— Насколько сильные соперники тебе попадались? Насколько сложно было по этим ступенькам потихоньку подниматься?
— Ну первые годы, когда ты переходишь с юниорского тенниса во взрослый, для тебя каждый человек кажется просто каким-то мутантом, зверем. С ними очень тяжело играть, потому что они совершенно другого характера, не то что юниоры. Они будут цепляться за каждый мяч, «убивать» тебя. Потому что там ты уже играешь на деньги, на рейтинг, который считается во взрослом теннисе, чтобы продвигаться на другие турниры — 25-ки, «челленджеры» и ATP-шки. Так что очень тяжело было, – сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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