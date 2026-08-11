«Весь тренировочный процесс бесплатен». Теннисист Тюкаев — об условиях в академии в Казани

Финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF) Руслан Тюкаев рассказал, на каких условиях он находится в академии тенниса в Казани.

— Какие у тебя там условия? Чем ты в Академии занимаешься?

— Условия очень крутые. Под «академиков», точнее, именно под «сборников» всегда есть корты. Конечно же, ты тренируешься бесплатно — теннис два раза в день, есть и ОФП тоже. Весь тренировочный процесс бесплатен. И почти со всеми выездами тоже помогают, то есть у тебя есть определённый баланс и ты потом чеки прикладываешь, и тебе возвращается энная сумма денег с поездок. Если бы мне так не помогали, я думаю, что я бы уже давно закончил с теннисом, потому что тратить свои деньги — это очень дорого.

— А ты обязан какой-то результат показать, чтобы тебе оплачивали эти поездки?

— Ну конечно, у меня есть обязательства на продление контракта, я должен встать, например, в какой-то топ. Либо на российских турнирах по типу Кубок России, чемпионат России, Спартакиада, тоже занять призовые места. Это будет одно из оснований, почему со мной могут продлевать контракт. То есть есть обязательства, конечно же, и их нужно выполнять.

— Получается, наверное, аналог западной клубной системы, где ты должен отыграть за клуб в каких-то соревнованиях...

— Там всё равно чуть-чуть другое. Там за клуб ты отыгрываешь уже по контракту, тебе выделили деньги. Там без разницы, как ты выступишь. Там больше всё равно смотрят на твой рейтинг, и с тобой другой клуб может переподписать контракт, как правило. А тут именно нужно показать определённый результат. То есть тебе дали задачу — каким ты должен встать в рейтинге, и ты должен встать. И если ты этого не сделаешь, то на полгода пока остаёшься в резерве. Показываешь новый результат — и с тобой подписывают опять контракт на полгода именно на денежную основу, что тебе выделяются деньги на твои поездки, – сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.