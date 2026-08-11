«Из-за ЕГЭ». Теннисист Тюкаев — о том, почему выступил только на одном юниорском «Шлеме»

Финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF) Руслан Тюкаев рассказал, как сдавал ЕГЭ.

— Ты сыграл лишь на одном юниорском турнире «Большого шлема» — Australian Open — 2023. Почему на другие не попал?

— В том году вообще рассчитывал, что я сыграю как можно больше турниров. Но из-за того, что у нас есть такая штука, как ЕГЭ, и к ней нужно готовиться, я очень много времени потратил на учёбу. Очень много времени выпало из тенниса, потому что ЕГЭ я сдавал в Пензе, а тренировочный процесс должен быть в Казани. Я потратил месяц на подготовку к ЕГЭ в Пензе. Делал иногда физическую подготовку. Потом я сдал ЕГЭ с горем пополам, вернулся в Казань и начал тренироваться уже более-менее. Нужно было наигрывать очки, потому что они «горели», а ты ничего не набираешь. Поехал на первые турниры после короткой подготовки и провалил их полностью. «Получил» в первых же кругах. А там уже начинается «Ролан Гаррос», на который я тоже не могу попасть, потому что нет нужного рейтинга. Все эти провалы на турнирах, потому что толком ты не готовишься. И ты не можешь показать тот результат, на который настроен. Вот и получился 2023 год у меня провальным, хотя я вроде нереально круто сыграл по тем меркам в Австралии. Начал с квалификации, прошёл два круга в одиночке, два круга — в паре, причём мы проиграли победителям 8:10 на решающем тай-брейке. Но в итоге я тот год провалил, к сожалению. Считаю, что ЕГЭ чуть-чуть помешал мне, потому что из-за него я потратил очень много времени и моральных сил. А должен был потратить на то, чтобы набрать рейтинг и играть дальше. Но без этого никуда — всем нужно учиться, знание — это сила.

— Проясни эту тему с учёбой и ЕГЭ. Почему ты должен был в Пензу ездить, а не в Казани сдавал, допустим?

— Потому что в Пензе мне очень сильно помогли с условиями обучения — сделали дистанционную форму. Так намного лучше и легче обучаться, потому что тебе можно напрямую не ходить в школу. Мне давали задания, я их делал, и так получал оценки. А когда был девятый класс и ОГЭ, то к сочинению подготовился и приехал спокойно в Пензу его написать на один-два дня. Это намного проще, чем ходить в школу, например, в Казани, потому что меня бы туда дёргали, я бы должен был туда чуть ли не каждый день ходить. Пенза мне в этом плане очень сильно помогла.

— Какие ты сдавал экзамены на ЕГЭ? Какие оценки получил?

— Я сдавал биологию и ещё обществознание на крайний случай, если я не сдам биологию. Ну и, конечно же, русский язык и базовую математику. Русский я хорошо написал — 78 или 80 баллов, то есть на пятёрку. Математику базу написал на 4, там баллов нет. Вот биологию, к которой я готовился месяц, написал на 36 баллов, это был минимальный порог. То есть мне очень сильно повезло, что я 36 набрал. Это, конечно, жесть. Но как говорят, биология реально с каждым годом становится всё сложнее и сложнее. И для спортсмена, который толком не учится, это тяжело. Биология – это тот предмет, который нужно понимать, который нужно зубрить. Это не как русский язык — ты всю жизнь на нём разговариваешь. Я даже не знаю, как можно плохо написать его.

— Ну бывают разные случаи.

— Я понимаю, когда ты иностранец в России, ты можешь плохо знать русский, но когда ты в России живёшь с детства, то тяжело плохо написать русский язык. Ну, мне так кажется. И обществознание я написал где-то на 42 балла, наверное, а порог был такой же — 36. Это было уже прям на самый крайний случай, если я не сдам биологию, чтобы поступить сначала на физрука в школе, а потом через год перевестись на тренера по теннису. Но в итоге я 36 пороговых баллов набрал и спокойно поступил в казанский Поволжский государственный университет [физической культуры, спорта и туризма — Поволжский ГУФКСиТ], – сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.