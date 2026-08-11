«Он лезет ко мне и снимает». Россиянин Тюкаев — об участии в популярных теннисных шоу

Финалист двух турниров на уровне World Tennis (ITF) Руслан Тюкаев рассказал, смог бы он участвовать в медиатеннисе.

— У тебя есть желание в какой-то медийной активности поучаствовать? Шоу, блоги…

— А я принимал уже участие. Есть такой канал, который называется TBN Tennis. У меня там есть знакомый, мой очень хороший друг Егор Хотченков. Он снимал видео в Ташкенте, и там я принимал участие. Это прикольно на самом деле, но, когда, например, ты проигрываешь, а Егор идёт к тебе с камерой и начинает тебя снимать, ты не хочешь ничего говорить, у тебя такое злое настроение, потому что ты проиграл. А он лезет ко мне и меня снимает. Я вижу, что это тяжёлый труд, что получается прикольно, но на постоянной основе я бы, наверное, не смог этим заниматься, потому что это требует нереально много сил и нереальной вовлечённости в это. И, наверное, тебе нужно безумно много помощи, чтобы это всё получилось. А пацанам, которые снимают TBN, большой респект. Они показывают теннис так, как он существует, как он есть.

— А поучаствовать в медиатеннисе?

— Может быть, я бы сыграл пару турниров, но на постоянной основе, мне кажется, это очень морально тяжело, потому что ты привык соревноваться именно в плане профессионального спорта. Не тот чуть-чуть формат, где ты должен больше подстраиваться, чтобы какие-то нереальные розыгрыши проводить, между ног, допустим, пробивать. Для меня это тяжеловато в моральном плане. Если и принял бы участие, то точно ненадолго, – сказал Тюкаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.