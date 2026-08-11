15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это самое сложное». Швёнтек прокомментировала уверенную победу над Шнайдер в Торонто

«Это самое сложное». Швёнтек прокомментировала уверенную победу над Шнайдер в Торонто
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (6:2, 6:1) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Торонто.

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2026, вторник. 02:10 МСК
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

– Казалось, что вам очень легко было играть…
– Спасибо. Я рада, что это так выглядело. Любой четвертьфинал – это тяжело, и сегодня тоже было непросто, особенно из-за вращения, которое она придаёт мячу, и условий. Было очень-очень ветрено, поэтому иногда было просто сложно играть в хорошем ритме. Рада, что мне удавалось попадать мячом в корт и быть более стабильной. Безусловно, этот турнир складывается лучше, чем большинство турниров, которые я сыграла в этом сезоне. Стараюсь ценить это, быть благодарной за то, что у меня есть ещё одна возможность играть на этом стадионе. Я правда получаю удовольствие, так что рада быть здесь.

– В трёх предыдущих матчах Диана проиграла свою подачу всего четыре раза. Сегодня вам удалось сделать пять брейков, в том числе в последнем гейме, который принёс вам победу. Почему вам удалось оказывать такое давление на её подачу?
– Ну… Я не знаю (улыбается). Я просто старалась адаптироваться к её вращению мяча, потому что это самое сложное. В своей жизни я много играла против левшей, поэтому примерно знаю, каково это. Но каждый день всё по-разному, поэтому нельзя сравнивать матчи. Я старалась принимать решения разумно, — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Материалы по теме
Шнайдер и Александрова проиграли в Торонто. Россиянок в сетке «тысячника» не осталось
Шнайдер и Александрова проиграли в Торонто. Россиянок в сетке «тысячника» не осталось
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android