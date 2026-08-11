«Это самое сложное». Швёнтек прокомментировала уверенную победу над Шнайдер в Торонто

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер (6:2, 6:1) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Торонто.

– Казалось, что вам очень легко было играть…

– Спасибо. Я рада, что это так выглядело. Любой четвертьфинал – это тяжело, и сегодня тоже было непросто, особенно из-за вращения, которое она придаёт мячу, и условий. Было очень-очень ветрено, поэтому иногда было просто сложно играть в хорошем ритме. Рада, что мне удавалось попадать мячом в корт и быть более стабильной. Безусловно, этот турнир складывается лучше, чем большинство турниров, которые я сыграла в этом сезоне. Стараюсь ценить это, быть благодарной за то, что у меня есть ещё одна возможность играть на этом стадионе. Я правда получаю удовольствие, так что рада быть здесь.

– В трёх предыдущих матчах Диана проиграла свою подачу всего четыре раза. Сегодня вам удалось сделать пять брейков, в том числе в последнем гейме, который принёс вам победу. Почему вам удалось оказывать такое давление на её подачу?

– Ну… Я не знаю (улыбается). Я просто старалась адаптироваться к её вращению мяча, потому что это самое сложное. В своей жизни я много играла против левшей, поэтому примерно знаю, каково это. Но каждый день всё по-разному, поэтому нельзя сравнивать матчи. Я старалась принимать решения разумно, — сказала Швёнтек в интервью на корте.